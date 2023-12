Verkehrsunfall

Auto kollidiert mit Straßenbahn in Heidelberg

Heidelberg / Lesedauer: 1 min

Der Hinweis «Gefahr» leuchtet auf dem Dach eines Einsatzwagens der Polizei. (Foto: Jan Woitas/dpa/Symbolbild )

Ein Auto ist in Heidelberg mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, wurde die 82 Jahre alte Autofahrerin bei dem Vorfall am Samstagmittag leicht verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Veröffentlicht: 17.12.2023, 09:11 Von: Deutsche Presse-Agentur