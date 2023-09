Konstanz

Auto kollidiert mit Sattelzug: Zwei Menschen leicht verletzt

Rielasingen-Worblingen / Lesedauer: 1 min

Bei dem Zusammenprall eines Autos mit einem Sattelzug in Rielasingen-Worblingen (Landkreis Konstanz) sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Bei dem Unfall am Montagmorgen entstand ein Schaden in Höhe von etwa 250.

Veröffentlicht: 18.09.2023, 18:00 Von: Deutsche Presse-Agentur