Auto in Gegenverkehr kollidiert mit Lkw - Zwei Verletzte

Bei einem Zusammenstoß mit einem Lkw auf einer Landstraße bei Marbach am Neckar (Landkreis Ludwigsburg) sind in der Nacht zu Mittwoch zwei Autoinsassen verletzt worden. Ihr Wagen sei aus bisher ungeklärter Ursache in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten und dort frontal mit dem Lkw kollidiert, teilte die Polizei mit. Die beiden Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden. Der Fahrer des Lkw blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Aufgrund der Temperaturen geht die Polizei derzeit nicht von Glätte als Ursache aus.