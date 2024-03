Auto gerät in Gegenverkehr: Mann lebensgefährlich verletzt

Ein Autofahrer ist auf einer Bundesstraße in Hüfingen (Schwarzwald-Baar-Kreis) mit seinem Wagen aus zunächst unbekannter Ursache in den Gegenverkehr geraten und dabei mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Der 22 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde dabei am Freitag lebensgefährlich verletzt, wie die Polizei mitteilte. Der 55 Jahre alte mutmaßliche Unfallverursacher wurde demnach schwer verletzt. Beide kamen in Krankenhäuser. An den Autos entstand laut Polizei ein geschätzter Schaden von 60.000 Euro. Im Rahmen der Rettungsmaßnahmen blieb die betroffene Bundesstraße 27 für mehrere Stunden voll gesperrt.