Illingen

Auto gerät in Gegenverkehr: Fünf Menschen schwer verletzt

Illingen / Lesedauer: 1 min

Ein Leuchtkasten mit einem roten Kreuz hängt vor der Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Beim Zusammenstoß zweier Autos auf der B35 bei Illingen (Enzkreis) sind fünf Menschen schwer verletzt worden, darunter ein neun Monate altes Baby. Ein 43-Jähriger geriet aus bislang ungeklärter Ursache am Sonntagnachmittag mit seinem Wagen in den Gegenverkehr, wie die Polizei am Abend mitteilte.

Veröffentlicht: 05.11.2023, 20:20 Von: Deutsche Presse-Agentur