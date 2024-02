Auto fährt ins Gleisbett und stößt mit Stadtbahn zusammen

Eine Stadtbahn ist in Heilbronn gegen ein Auto geprallt, das wohl auf die Gleise gefahren war. Zwei Fahrgäste in der Bahn wurden dabei am Mittwochnachmittag leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Warum der 61 Jahre alte Autofahrer ins Gleisbett fuhr, war zunächst nicht bekannt. Die Feuerwehr begleitete die rund 80 Fahrgäste aus der Bahn. Der Schaden am Auto, das abgeschleppt werden musste, wird auf rund 80.000 Euro geschätzt. Die Straße war kurzzeitig gesperrt und ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet.