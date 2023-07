Auto fährt in Fußgänger und Wägen: Zwei Schwerverletzte

Bei einem Unfall auf einem Parkdeck hat eine Autofahrerin zwei Fußgänger schwer verletzt und mehrere parkende Autos beschädigt. Die 71–Jährige hatte am Sonntag aus bislang unklaren Gründen beim Einfahren auf das Parkdeck in Biberach beschleunigt, wie die Polizei mitteilte. Sie erfasste eine 48–jährige Frau und einen 50–jährigen Mann, die ins Krankenhaus kamen. Im Anschluss prallte die Autofahrerin in vier stehende Wägen und verursachte an allen Autos einen Schaden von rund 90 000 Euro. Die Seniorin erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt.