Auto fährt Elfjährige im Allgäu an: schwer verletzt

Eine Autofahrerin hat im Allgäu ein elf Jahre altes Mädchen angefahren. Das Kind erlitt schwere Verletzung, wie die Polizei am Mittwochabend mitteilte. Zuvor habe die Elfjährige nach ersten Erkenntnissen eine Kreisstraße bei Isny (Landkreis Ravensburg) überqueren wollen. Dabei sei sie vom Wagen einer 57-Jährigen erfasst und weggeschleudert worden. Der Unfall ereignete sich demzufolge am Mittwochmittag. Das Kind kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik. Die Autofahrerin wurde nicht verletzt. Weitere Einzelheiten wie etwa der genaue Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. Ein Gutachter soll diesen nun klären.