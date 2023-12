Auto fährt bei Rot: Verletzte bei Zusammenstoß mit Stadtbahn

Zwei Menschen sind bei einem Zusammenstoß zwischen einem Auto und einer Stadtbahn in Stuttgart-Süd verletzt worden. Ein 62-Jähriger war am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache mit seinem Wagen bei Rot nach rechts abgebogen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der Autofahrer und der 55 Jahre alte Fahrer der Stadtbahn wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Die Feuerwehr evakuierte die Tram, in der sich etwa 60 Passagiere befanden. Von den Fahrgästen wurde niemand verletzt. Der Rettungsdienst brachte die beiden verletzten Männer ins Krankenhaus.