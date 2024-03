Auto bleibt nach Zusammenstoß mit Lkw auf Dach liegen

Bei einem Zusammenstoß eines Lasters mit einem Auto in Stuttgart sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge übersah ein Lastwagenfahrer am Samstag beim Spurwechsel das Auto, wie eine Polizeisprecherin sagte. Durch die Kollision drehte sich der Wagen und landete auf dem Dach. Die beiden Insassen befreiten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst aus ihrem Fahrzeug, wie die Feuerwehr mitteilte. Sie kamen laut Polizei vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt.