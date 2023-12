Prozess

Auto-Attacke: Zeugin beschreibt Probleme der Angeklagten

Mitgeschleift bis zum Tod: Im Prozess um eine tödliche Autofahrt bei Reichenbach an der Fils hat eine Zeugin die Angeklagte als sehr unglücklich und psychisch belastet beschrieben. Die 34-Jährige habe sich in den beiden Jahren vor der Tat sehr verändert, sei überhaupt nicht mehr glücklich gewesen, sagte die Zeugin am Freitag vor dem Landgericht Stuttgart.

