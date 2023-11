Landkreis Waldshut

Ausschreitungen bei Fußballspiel: Polizei sucht Zeugen

Bad Säckingen / Lesedauer: 1 min

Nach Ausschreitungen bei einem Amateur-Fußballspiel in Bad Säckingen (Kreis Waldshut) sucht die Polizei nach Zeugen. Wie ein Polizeisprecher am Montag berichtete, gerieten bei dem Spiel von A-Junioren am Sonntag Mannschaftsmitglieder und Betreuer im Hochrheinstadion aneinander.

Veröffentlicht: 06.11.2023, 15:10 Von: Deutsche Presse-Agentur