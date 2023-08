Auslaufendes Benzin fängt Feuer: Drei Autos in Brand

Brennendes Benzin hat am Montagmorgen mehrere Autos in einer Straße in Radolfzell (Landkreis Konstanz) in Brand gesetzt. Ein 47–jähriger Mann hatte seinen Wagen geparkt und kurz darauf festgestellt, dass Benzin unter dem Auto auf die Straße tropfte und sofort Feuer fing, wie die Polizei mitteilte. Der brennende Sprit lief demnach über die Fahrbahn unter zwei andere abgestellte Autos, die ebenfalls sofort anfingen zu brennen. Wieso das ausgelaufene Benzin anfing zu brennen, war laut Polizei zunächst nicht ganz klar. Wie ein Feuerwehrsprecher sagte, könnte ein technischer Defekt am Tank des Autos des 47–Jährigen die Ursache gewesen sein.

Polizei und Feuerwehr räumten später vorsorglich die beiden angrenzenden Wohnhäuser. Dort waren wegen der starken Hitze Fenster und Rollläden beschädigt worden. Die Feuerwehr löschte die brennenden Autos. An den Fahrzeugen sowie an den beiden Gebäuden entstand ein Schaden von etwa 60.000 Euro. Verletzte gab es nicht.