Ausgerechnet vor Augsburg: Berisha schwer am Knie verletzt

Nationalspieler Mergim Berisha hat eine schwere Knieverletzung erlitten und wird der TSG 1899 Hoffenheim nicht nur in der Partie bei seinem Ex-Verein FC Augsburg fehlen. „Er ist heute in München, da wird weiter diagnostiziert. Er fällt aber definitiv für das Spiel aus und auf Weiteres“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo vor dem Bundesliga-Spiel der Kraichgauer am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in Augsburg.

Der 25 Jahre alte Stürmer hatte sich im Training verletzt. Berisha war nach dem Saisonstart für etwa 14 Millionen Euro Ablöse aus Augsburg zur TSG gewechselt, konnte sich bisher aber keinen Stammplatz erkämpfen und hat noch kein Tor erzielt.

Anfang des Jahres hatte Berisha unter Hansi Flick seine beiden ersten Länderspiele für Deutschland gegen Peru (2:0) und Belgien (2:3) bestritten. Erstmals in der Hoffenheimer Startelf stand er im DFB-Pokal bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Dortmund. Im Angriff bei der TSG sind derzeit Wout Weghorst und Maximilian Beier gesetzt.