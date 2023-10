Ausgebrochenes Pferd löst Unfall mit 73-jährigem Fahrer aus

Ein ausgebüxtes Pferd hat am Donnerstagabend bei Filderstadt (Kreis Esslingen) einen Unfall ausgelöst. Ein 73 Jahre alter Autofahrer stieß mit seinem Wagen auf einer Bundesstraße mit dem Tier zusammen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Der Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei sperrte die Straße für eine gewisse Zeit. Insgesamt sieben Tiere waren aus ihrer Koppel ausgebrochen und teils in der Nähe der Bundesstraße unterwegs.

Die Besitzerin und die Polizei fingen sie ein und brachten sie in ihre Koppel zurück. Sie hatten aus zunächst unbekannten Gründen den Zaun niedergedrückt und waren davongelaufen. Die Besitzerin stellte am selben Abend zunächst keine Verletzungen an ihren Pferden fest. An dem Fahrzeug entstand nach Polizeiangaben ein Schaden von etwa 5000 Euro.