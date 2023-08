Ausgebranntes Auto auf Parkdeck wieder angezündet

Ein ausgebranntes Auto auf dem Deck eines Parkhauses in der Pforzheimer Innenstadt ist nach fast fünf Monaten vermutlich erneut angezündet worden. Es stand am Samstagabend wieder in Brand — es werde vermutet, dass es sich erneut um Brandstiftung handelte, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Verletzt wurde niemand.

Auf dem obersten Parkdeck des Gebäudes wurden Mitte Februar drei nebeneinander abgestellte Fahrzeuge in Brand gesetzt — darunter das Auto, das auch am Samstagabend wieder brannte. Damals wurde auch das Gebäude durch das Feuer beschädigt. Es war ein Gesamtschaden von etwa 300.000 Euro entstanden. Wieso eines der im Februar abgebrannten Fahrzeuge nach so langer Zeit nicht abgeschleppt wurde, konnte der Polizeisprecher nicht sagen.