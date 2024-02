Ausfälle am Stuttgarter Flughafen: Ganztägiger Warnstreik

Luftverkehr

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Demonstrant steht mit einer Ver.di Fahne vor der Pforte Ost am Stuttgarter Flughafen. (Foto: Tom Weller/dpa )

Ohne Sicherheitskontrolle geht an einem Flughafen nichts. Ein Warnstreik sorgt dafür, dass alle Flieger in Stuttgart am Boden bleiben.