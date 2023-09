Verkehr

Ausbau der Rheintalbahn: Reisende sollen künftig Zeit sparen

Ein Nahverkehrszug fährt nahe Lahr über die Rheintalstrecke. (Foto: Philipp von Ditfurth/dpa )

Nach dem milliardenschweren Ausbau der Rheintalbahn zwischen Karlsruhe und Basel werden Fahrgäste künftig Zeit sparen. Die Reisezeit werde sich in der Region um durchschnittlich fünf Minuten verkürzen ‐ bei bestimmten Verbindungen seien sogar bis zu 15 Minuten möglich, sagte der verantwortliche Projektleiter der Deutschen Bahn (DB), Philipp Langefeld, am Mittwoch in Freiburg.

Veröffentlicht: 20.09.2023, 13:36 Von: Deutsche Presse-Agentur