Die Bundesregierung will mit zwei Millionen Euro die Entwicklung von Testverfahren voranbringen, die ohne Tierversuche auskommen. Tierschützer begrüßen dies. Forscher kritisieren unterdessen einen hohen bürokratischen Aufwand bei Genehmigungen von Tierversuchen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

Wie viele Tiere werden in Tierversuchen eingesetzt?

Ob Mäuse, Meerschweinchen oder Affen: Knapp 1,9 Millionen Tiere verwendeten Wissenschaftler im Jahr 2021 in Tierversuchen, rund 40.000 Tiere weniger als im Jahr 2020, wie das Bundesamt für Risikobewertung (BfR) mitteilt.

Rund 56 Prozent der eingesetzten Versuchstiere dienten der Grundlagenforschung, zum Beispiel für Untersuchungen des Immunsystems. Etwa 14 Prozent wurden für die Erforschung von Krankheiten wie beispielsweise Krebs eingesetzt und etwa 17 Prozent bei der Herstellung von medizinischen Produkten oder für Sicherheitsprüfungen, etwa zur Wirksamkeit von Impfstoffen.

Erstmals erfasst hat das Bundesamt im jüngsten Bericht „überzählige“ Tiere, die getötet wurden, weil es für sie keine Verwendung in Tierversuchen gab, zum Beispiel weil sie nicht das passende Geschlecht aufwiesen. Dies waren weitere 2,5 Millionen Tiere.

In Süddeutschland werden Tierversuche unter anderem in München, Ulm, Heidelberg, Tübingen und Stuttgart durchgeführt.

Wer genehmigt Tierversuche?

Im Südwesten sind die Regierungspräsidien zuständig, in Bayern die Bezirksregierungen. Wissenschaftler, die Tierversuche durchführen, müssen diese beantragen und dabei begründen, weshalb für den Versuch keine andere Methode in Frage kommt. Eine ehrenamtliche Tierversuchskommission berät die Behörde bei der Entscheidung und kann Rückfragen an den Antragsteller stellen.

Was sagen Wissenschaftler?

Lange und aufwändige Genehmigungsprozesse und rechtliche Risiken für Wissenschaftler bemängelt etwa Jan Tuckermann, Biologe an der Universität Ulm. Es gebe daher das Risiko, dass mehr Forschung im Ausland stattfinde, etwa in Singapur ‐ wo die Tierschutzstandards niedriger seien. Zahlen, die eine Abwanderung ins Ausland belegen, gibt es aber bislang nicht.

Tierschutzorganisationen hatten mehrere Forschungseinrichtungen wegen des Tötens von „überzähligen“ Versuchstieren angezeigt. Wirtschaftliche Erwägungen wie die Kosten für die Pflege sind nach Ansicht der Tierschützer kein „vernünftiger Grund“ für das Töten ‐ der aber laut Tierschutzgesetz vorliegen muss. Die Strafverfahren wurden eingestellt, unter anderem begründet mit dem Grundrecht auf Wissenschaftsfreiheit. Die Rechtslage ist allerdings laut BfR weiterhin nicht eindeutig.

„Die Ampel hätte im Rahmen der derzeitigen Überarbeitung des Tierschutzrechts die Möglichkeit gehabt, die immer noch bestehenden Versäumnisse der Vorgängerregierung zu korrigieren. Corina Gericke

Laut der Wissenschaftlerinitiative „Tierversuche verstehen“ drohen die Tierzuchten überzulaufen, wenn Forscher wegen der rechtlichen Situation das Töten einstellen. Die Pflegekapazitäten seien erschöpft. Für Tiere in neuen Studien werde der Platz zu eng oder er stehe in absehbarer Zeit nicht mehr zur Verfügung. Die „überzähligen“ Tiere entstünden trotz „sorgfältiger“ Zuchtplanung. Das ist laut der Initiative unvermeidlich, weil nie nur Tiere geboren werden, die verwendbar sind.

Was unternimmt die Bundesregierung, um Tierversuche zu reduzieren?

Insgesamt zwei Millionen Euro für die Entwicklung von tierfreien Verfahren sind im vorläufigen Haushaltsentwurf vorgesehen. Dies bestätigt Zoe Mayer (Grüne), Bundestagstagsabgeordnete aus Karlsruhe und Berichterstatterin für Tierschutz, der „Schwäbischen Zeitung“.

Es würden bislang zwar neue Methoden entwickelt, sagte Mayer, diese scheiterten jedoch oft an teuren und langwierigen Zulassungsverfahren. Die endgültige Höhe der Fördermittel legt der Haushaltsausschuss des Bundestages Mitte November fest.

Wie reagieren Gegner von Tierversuchen?

„Wir begrüßen, dass die Bundesregierung ihr Versprechen aus dem Koalitionsvertrag angehen will. Die Erarbeitung einer Reduktionsstrategie ist zentral, um die anhaltend hohe Zahl der in Versuchen eingesetzten Tiere endlich systematisch zu verringern“, sagt Christiane Hohensee vom Bundesverband „Menschen für Tierrechte“. Nun komme es darauf an, dass die Reduktionsstrategie schnell erarbeitet und noch in dieser Legislaturperiode umgesetzt wird.

Auch „Ärzte gegen Tierversuche“ begrüßt die Bereitstellung der Fördermittel. Allerdings ist nach Ansicht des Vereins kein „deutlicher politischer Wille“ der Bundesregierung zu erkennen, aus Tierversuchen auszusteigen. Noch vor der Wahl hätten sich Grüne und SPD dafür ausgesprochen.

„Die Ampel hätte im Rahmen der derzeitigen Überarbeitung des Tierschutzrechts die Möglichkeit gehabt, die immer noch bestehenden Versäumnisse der Vorgängerregierung zu korrigieren, was aber nicht geschehen ist“, kritisiert Corina Gericke, Vizevorsitzende des Vereins. Abgesehen davon kritisiert „Ärzte gegen Tierversuche“ die geringe Summe im Vergleich zu den „Milliarden Steuergeldern“, die Jahr für Jahr in Tierversuchen „verschwendet“ würden.