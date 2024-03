Aufsteiger Heidenheim empfängt gefrustete Gladbacher

Der 1. FC Heidenheim will seine Serie von vier sieglosen Partien in der Fußball-Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beenden. Mit einem Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach würde der Aufsteiger einen großen Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Trainer Frank Schmidt warnte allerdings vor den Gladbachern.

Das Team von Coach Gerardo Seoane schied unter der Woche zwar im DFB-Pokal gegen den Drittligisten 1. FC Saarbrücken aus. Gegen Heidenheim gelangen der Borussia in der laufenden Saison aber schon zwei Siege - im Liga-Hinspiel und in der zweiten Pokal-Runde.