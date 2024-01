Wann die Tiere in ihr Haus zogen, kann Ludwig Eder nicht sagen. „Wir haben sowieso kaum Zeit zu wohnen.“ Es ist früh am Morgen in Steindorf im Landkreis Aichach-Friedberg, Sonnenstrahlen fallen durch die Fenster herein. Aus den Käfigen im Wohnzimmer dringt Schnattern, Quäken und Fauchen. Der 63-Jährige lotst zwei hinkende Schwäne nach draußen. Er und seine Frau Dagmar Schild widmen nahezu jede Minute ihres Lebens angeschlagenen Wildtieren. Sie retten in Netzen verhedderte Enten aus Seen, füttern Igelbabys, pflegen geschwächte Falken. „Das müssen wir“, sagt Ludwig Eder. „Sonst tut es keiner.“

Wildtiere fallen oft durchs Raster, ihre Rettung ist der Punkt, an dem Tier- und Artenschutz aufeinanderprallen. Ist es sinnvoll, solche Individuen aufzupäppeln? Wie viel zählt ein einzelnes Leben? Ein Blick in die Region zeigt: Es gibt nur wenige Auffangstationen, privat wie professionell, alle sind überlastet. Auch das Paar musste schmerzhaft erfahren, wo die eigenen Grenzen liegen.

Junger Star gegen Fensterscheibe geprallt

Eder und Schild gehen routiniert ihre Runde, schieben Riegel nach oben, sperren Türen auf. Enten legen sich in die Herbstsonne, Krähen krächzen aus einer großen Voliere. „Die durften vorher im Haus frei herumflattern“, erzählt der gelernte Motorradspezialist. „Ein Chaos. Sie zerlegen alles, was sie finden. Brillen, Fernbedienungen, Stifte.“ Die Sorgenkinder, wie sie das Paar nennt, wollen sie nah bei sich haben. Eines von ihnen ist ein junger Star, den sie Heinzelmann nennen. Er steht wackelig in einem Käfig im Wohnzimmer und legt immer wieder den Kopf schief - kein Zeichen von Neugierde, sondern Folge eines Schleudertraumas. Er war gegen eine Fensterscheibe geprallt. „Wir pflegen ihn schon seit vier Monaten“, sagt Dagmar Schild. Medikamente hätten ihm nicht geholfen, jetzt versuchten sie es mit einem homöopathischen Mittel. „Unser letzter Versuch.“

Mehr als 200 Tiere pflegen die beiden auf ihrem Grundstück, der Wiese gegenüber und einem weiteren in der Nähe von Augsburg. Die meisten sind Wildvögel. Von Hunden gebissen oder Angelhaken verletzt, mit Autos kollidiert, geschwächt, aber auch vom Laster gefallen. Ständig klingelt das Telefon. Privatpersonen kommen vorbei oder die Polizei bringt einen neuen Patienten. Ärgerlich finden die beiden den Anspruch, mit dem viele Retterinnen und Retter bei ihnen aufkreuzen: „Alle wollen eine gute Tat vollbringen. Aber mehr als das Tier abgeben, machen die meisten nicht. Damit ist die Rettung nicht vorbei!“

Unterhalt und Medizin kostet viel Geld

Der Unterhalt ist aufwendig. Dagmar Schild zermalmt gerade Hühnerhälse im Fleischwolf. Neben ihr im Futterraum tiefgefrorene Maden, Fisch, Schwarzkäferlarven, die sich in Kartons ringeln. Die Tiere brauchen verschiedene Proteine, sagt die 53-Jährige und füllt die vielen Futterschüsseln. Das Paar gibt monatlich 5000 Euro aus für Medikamente, Futter und Behandlungen beim Tierarzt. Eder war früher Motorradhändler und besitzt eine größere Gewerbeimmobilie in Augsburg, die er vermietet. Die Einnahmen fließen fast ausschließlich in die Tiere.

So viel Geld, so viel Zeit für einzelne Leben - und dann kann es trotzdem passieren, dass sie sterben oder eingeschläfert werden müssen. „Jedes Lebewesen hat eine zweite Chance verdient“, sagt Eder, fast trotzig. Er listet Gründe auf, warum die Menschen es den Tieren schuldig sind. Zerstörte Lebensräume. Die Landwirtschaft. Katzen, die Vögel jagen. Zurückgelassene Angelschnüre. Autos. Und ein System, das die Hilfe von Wildtieren nicht regelt, mehr noch, vergisst - in seinen Augen.

Straffes Tagespensum

Für Wild gilt in erster Linie das Jagdrecht. Damit sind allein Jägerinnen und Jäger befähigt, die Tiere bei sich aufzunehmen. In Ausnahmefällen, wenn ein Lebewesen klar hilfsbedürftig ist, überwiegt das Tierschutzgesetz. Nimmt eine Privatperson beispielsweise einen verletzten Fuchs mit, muss dies dem Jäger oder der Polizei gemeldet werden. Gepflegt werden dürfen Wildtiere nur kurzzeitig, danach müssen sie in eine Auffangstation abgegeben werden. Diese seien so überlastet, dass sie Tiere nur schwer vermitteln können, erzählt Eder. Umfassende Strukturen für Wildtierrettung, also genügend Stationen, finanzielle Unterstützung und Gnadenhöfe, gebe es nicht. Ein Skandal für das Ehepaar: „Was ist mit Löwen in Zoos? Mit Aquarien? Wenn man das konsequent durchdenkt, wird man bitterböse.“

Ludwig Eder lebt in einer anderen Geschwindigkeit. Er spricht schnell, reiht seine Gedanken nur so aneinander und kann sich kaum bremsen. „Abschalten kann ich, wenn ich tot bin“, sagt er und wuchtet Kisten mit Salat, Birnen und Karotten aufeinander. Das straffe Tagespensum schaffe er nur so. Vor einigen Wochen musste er seine körperlichen Grenzen erfahren. Länger habe er sich matt gefühlt, dann kippte er auf einmal um. Eine schwere Lungenentzündung, Blutvergiftung, Lebensgefahr. Schlimmer als die Nahtoderfahrung waren für Eder die acht Tage, die er seiner Frau nicht helfen konnte. „Die ganze Arbeit ist zu zweit schon kaum zu schaffen.“ Jetzt wollen sie nach und nach reduzieren, Tiere abgeben, die Käfige wieder aus dem Haus schaffen. Ganz aufhören? Keine Option.

Vor allem viele Vögel betroffen

Nicht alle teilen die Ansicht des Ehepaars. Gerade im Artenschutz finden sich kritische und sogar abschätzige Stimmen. Durch die Pflege quäle man die Tiere und schwäche die Art, indem man schwache Individuen aufziehe. Immer wieder fällt das Argument, die Natur regle das. Und: Die Zeit, die es dringend an anderer Stelle brauche, werde vergeudet. Was sagen Spezialisten?

Ferdinand Baer ist seit 2010 fachlicher Leiter der Vogelstation des Landesbundes für Vogel- und Naturschutz (LBV) in Regenstauf bei Regensburg, eine der größten in Bayern. Das Spektrum der Patienten ist groß: Singvögel wie Sperlinge und Amseln, Greif- und Wasservögel, Eulen, Schwalben. 1500 Tiere hat die Station im vergangenen Jahr betreut. Baer ist zudem im deutschen Falknerorden für das Thema Auffangstationen zuständig und mit anderen Bundesländern gut vernetzt. Private Initiativen sieht er zum Teil kritisch. „Vieles ist falsch verstandene Tierliebe.“ Jeder Kontakt zum Menschen bedeute Stress, deshalb müsse er so distanziert wie möglich erfolgen. Das Ziel sollte die Auswilderung sein. Sich an das Leben zu klammern, falls das nicht funktioniere und dazu noch Leid verursache, sei nicht der richtige Weg.

Einschläfern als wichtige Option

Manche Tierschützer schaffen das nicht und sind so emotional wie bei Haustieren, sagt Baer. Das Einschläfern sei ein wichtiges Mittel. „Ich wirke vielleicht kalt, aber was ist die Alternative? Alle invaliden, eigentlich scheuen Wildtiere behalten? Dann können wir in ein paar Monaten schließen.“ In den vergangenen Jahren machte er eine besorgniserregende Beobachtung: Die Zahl der aufgenommenen Vögel hat sich in Regenstauf verdreifacht, von 500 im Jahr 2010 auf 1500 in 2022. Anderen Stationen geht es ähnlich.

Warum das so ist? „Wegen der Emotionalität. Die Leute sind sensibler.“ Baer spricht gar von einem Tierschutzwahn: Einige Retter seien übereifrig und richteten Schäden an, etwa, indem sie nicht hilfebedürftige Wildtiere mitnehmen. Andere, etwa eine Frau aus Augsburg, sei kürzlich 300 Kilometer gefahren, um einen Spatz zur Station zu bringen. „Aus ökologischer Sicht eher weniger sinnvoll.“

Dazu sei die Gesellschaft besser vernetzt über die sozialen Medien, gleichzeitig steige die Erwartung an die Einrichtung, die über Spenden finanziert und von Ehrenamtlichen betrieben wird. Baer, hauptberuflich Musikschullehrer, kennt die Belastung und gleichzeitig die Lücken im System. Gerade um Augsburg herum gebe es kaum Anlaufstellen. Was also tun?

Rückkehr in die freie Wildbahn

Für Baer brauche es dringend einheitliche Regelungen vom Staat. Sachkundenachweise für private Auffangstationen, kommunale Förderungen, wie sie etwa Tierheime erhalten. Politische Maßnahmen, denn es gebe zahlreiche Bereiche, in denen Handlungsbedarf bestehe. In den Gärten etwa oder in der Landwirtschaft. Der Vogelexperte hat große Pläne: Er möchte die Auffangstationen in Bayern besser vernetzen, die Zusammenarbeit stärken. Wenn der neue Landtag seine Arbeit aufgenommen habe, wolle er einmal die Tierschutzbeauftragten aller Parteien einladen und auf die Probleme hinweisen.

Von den 1500 Vögeln, die 2022 in Regenstauf versorgt wurden, kehrten 40 Prozent in die freie Wildbahn zurück. Darunter waren beispielsweise 50 Turmfalken - bei einer Population von 35.000 in Bayern. „Wir machen es gern, wollen jedes Leben retten. Für den Erhalt der Art bringt das aber gar nichts“, sagt Baer. Dafür müsse man sich den Lebensräumen widmen, die Brutstätten schützen und sicherstellen, dass es genügend Nahrung gebe.

Mehr Aufklärung gefordert

Warum die Arbeit in Regenstauf auch aus der Sicht des Artenschutzes sinnvoll ist? Die Auffangstation kombiniere Tier- und Artenschutz auf effektive Weise, erklärt Baer. Dort ist eine Umweltstation angeschlossen, die von zahlreichen Schulklassen besucht werde. Die Vogelpflege diene als Grundlage für Umweltbildung und Aufklärung. Durch Gucklöcher in die Gehege schauen, das Auswildern beobachten: „Es kommen Scharen von Kindern, Schülern, Feriengruppen, da bleibt so viel Wissen hängen“, sagt Baer, der selbst als Kind in Regenstauf erste Erfahrungen mit Wildvögeln sammelte. Er sagt schmunzelnd: „Das hätte ich bei mir auch nicht geglaubt, aber hier bin ich.“

In Steindorf ist am Nachmittag Ruhe eingekehrt. Ludwig Eder und Dagmar Schild machen einen Rundgang. In den Hecken raschelt es, Eder deutet aufgeregt in die Schatten. „Eine Igeldame, die wir aufgepäppelt haben, besucht uns immer wieder.“ Im gleichen Atemzug erzählt er von privaten Igelhilfen. Eine langjährige Retterin hatte besonders Eindruck auf ihn gemacht: „So eine sanfte Frau, so ein grimmiges Gesicht. Heute verstehe ich, warum“ - bei all dem Kummer und den großen Erwartungen, sagt er. „Bei jedem toten Tier denken wir: Das war’s. Wir hören auf. Aber das geht nicht.“