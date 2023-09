Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen: Zwei schwer Verletzte

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 5 bei Walldorf (Rhein-Neckar-Kreis) sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei prallte ein Lastwagen am Montagmittag in ein Stauende auf der linken Spur und schob dabei vier Autos aufeinander. Die zwei Schwerverletzten kamen ins Krankenhaus. Die beiden Fahrstreifen in Richtung Heidelberg waren zunächst gesperrt, der Verkehr lief über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbei. Rund eine Stunde nach dem Unfall wurde der rechte Fahrstreifen wieder freigegeben, teilte ein Sprecher mit.