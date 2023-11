Kreis Esslingen

Auffahrunfall auf der A8: Frau schwer verletzt

Neuhausen auf den Fildern / Lesedauer: 1 min

Ein Streifenwagen der Polizei steht mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Straße. (Foto: Carsten Rehder/dpa )

Bei einem Auffahrunfall auf der Autobahn 8 ist eine Frau in einem Auto eingeklemmt und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gab es am Mittwoch an der Stelle zwei Unfälle: Erst kollidierte ein Lastwagen mit einem Auto, als der Laster die Spur wechselte.

Veröffentlicht: 22.11.2023, 16:24 Von: Deutsche Presse-Agentur