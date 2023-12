Auffahrunfall auf A8: Fahrer lebensgefährlich verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Donnerstag auf der Autobahn 8 bei Friolzheim im Enzkreis ist ein Lastwagenfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Der 35-Jährige habe nach bisherigen Erkenntnissen ein Stauende übersehen und sei mit seinem Lkw nahezu ungebremst in einen weiteren Lastwagen auf der rechten Fahrspur gekracht, sagte eine Polizeisprecherin. Bei der Kollision wurde der Mann in der Fahrerkabine eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde mit einem Polizeihubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Der 42 Jahre alte Fahrer des gerammten Lastwagens blieb unverletzt. Der Gesamtschaden wurde auf einen sechsstelligen Betrag geschätzt. Die Bergung der Sattelzüge nahm den Angaben nach viel Zeit in Anspruch, da der gerammte Lastwagen mit vollen Getränkefässern beladen war, die von Hand umgeladen werden mussten. Die Polizei rechnete am frühen Abend noch mit einer Sperrung der Fahrbahn Richtung Karlsruhe bis 20 Uhr.

Zuvor war dieselbe Autobahn wegen eines brennenden Autos auf dem Standstreifen bei Pforzheim in Richtung Stuttgart voll gesperrt worden. Warum der Wagen Feuer gefangen hatte, blieb zunächst unklar, der Fahrer konnte sich jedoch herausretten. Das Auto brannte vollständig aus. Wegen Betriebsstoffen, die auch auf die gegenüberliegende Fahrbahn ausgelaufen waren, wurde auch die Strecke Richtung Karlsruhe voll gesperrt. Im Stau, der sich bis nach Friolzheim zurückbildete, kam es dann zu dem Unfall mit dem lebensgefährlich verletzten Lastwagenfahrer.