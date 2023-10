Auch Szwarz muss pausieren: Adler beklagen nächsten Ausfall

Die Personalsituation in der Offensive der Adler Mannheim spitzt sich weiter zu. Nach Matthias Plachta und Ryan MacInnis wird nun auch Jordan Szwarz rund sechs Wochen ausfallen, wie der Club aus der Deutschen Eishockey Liga am Dienstag mitteilte. Der Angreifer zog sich beim Duell mit dem ERC Ingolstadt (2:1) am vergangenen Sonntag eine Beinverletzung zu.

„Der Ausfall von Jordan trifft uns hart. Er ist ein harter Arbeiter, der dem Gegner unter die Haut geht, und der sich stets vollends in den Dienst der Mannschaft stellt“, sagte Sportmanager Jan-Axel Alavaara über den zweifachen Torschützen in dieser DEL-Saison.