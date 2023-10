Auch Drohmail an Mannheimer Schule: Keine Durchsuchung nötig

Eine Mannheimer Gemeinschaftsschule hat ebenfalls eine Drohmail erhalten. Wie ein Polizeisprecher berichtete, war die Mail am Montag entdeckt und die Polizei gegen 8.00 Uhr informiert worden. Man habe sofort einen Stab gebildet und die Lage sondiert, sich dann aber gegen einen Einsatz vor Ort und auch gegen eine Räumung der Gemeinschaftsschule entschieden.

Zum Inhalt der Mail machte die Polizei zunächst keine Angaben. Auch eine Karlsruher Gemeinschaftsschule hatte am Morgen laut Polizeiangaben eine Mail mit bedrohlichem Inhalt erhalten. Hier war ohne Ergebnis durchsucht worden; die Schule sollte für den Rest des Tages geschlossen bleiben. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Mails sowie ähnlichen Bedrohungslagen an Schulen in anderen Bundesländern am Montag gibt, blieb zunächst unklar.