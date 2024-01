Fußball

ARD-Reporter Tom Bartels: „Ich rede definitiv zu viel“

Hamburg / Lesedauer: 1 min

Kommentator Tom Bartels steht vor dem Spiel im Stadion. (Foto: Tom Weller/dpa )

Tom Bartels ist bekannt als Reporter im ARD-Fernsehen bei Fußball-Länderspielen und beim Skispringen. In einem Podcast verrät er selbstkritisch, was ihn selbst und an den Kollegen am Mikrofon ärgert.