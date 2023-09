Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit im September leicht gesunken

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Das Logo der Bundesagentur für Arbeit ist auf einer Stele vor dem Gebäude angebracht. (Foto: Martin Schutt/dpa )

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist im September leicht gesunken. Landesweit verringerte sich die Arbeitslosenquote von 4,1 Prozent auf 4,0 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Freitag in Stuttgart mitteilte.

Veröffentlicht: 29.09.2023, 10:05 Von: Deutsche Presse-Agentur