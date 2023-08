Arbeitsmarkt

Arbeitslosigkeit im Juli leicht gestiegen

Stuttgart

Das Signet der Bundesagentur für Arbeit an einem Gebäude. (Foto: Caroline Seidel/dpa/Archivbild )

Die Zahl der Arbeitslosen in Baden–Württemberg ist im Juli leicht gestiegen. Die landesweite Arbeitslosenquote blieb bei 3,8 Prozent, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte.

01.08.2023