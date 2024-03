Arbeiter stürzt auf Metallstab: Schwer verletzt

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Lahr (Ortenaukreis) mit dem Gesäß auf einen Metallstab gestürzt und schwer verletzt worden. Polizeiangaben von Dienstag zufolge hatte der 32-Jährige auf einer knapp zwei Meter hohen Erhöhung mutmaßlich das Gleichgewicht verloren und war auf den Stab gefallen. Rettungskräfte brachten ihn nach dem Sturz am Montag in eine Klinik.