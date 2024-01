Arbeiter stirbt nach Sturz in Silo in Stuttgart

Stuttgart / Lesedauer: 1 min

Ein Rettungswagen auf Einsatzfahrt. (Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild )

Ein Mann ist bei Bauarbeiten in Stuttgart in ein leeres Silo gestürzt und hat sich dabei tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann sei am Sonntagvormittag etwa fünf Meter tief gefallen, teilte die Feuerwehr mit.

Veröffentlicht: 07.01.2024, 17:50 Von: Deutsche Presse-Agentur