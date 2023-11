Bönnigheim

Arbeiter schwer verletzt: Personenkorb fällt von Kran

Bönnigheim / Lesedauer: 1 min

Ein Pfeil weist den Weg zur Notaufnahme eines Krankenhauses. (Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild )

Bei einem Arbeitsunfall in Bönnigheim (Kreis Ludwigsburg) ist ein Arbeiter schwer verletzt worden. Ein Personenkorb an einem Kran fiel auf zwei Männer, die zuvor von einer Leiter gestürzt waren, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Veröffentlicht: 28.11.2023, 15:20 Von: Deutsche Presse-Agentur