Arbeiter prügeln sich mit Spitzhacke und Eisenstange

Arbeiter sind auf einer Baustelle in Spachingen (Kreis Tuttlingen) unter anderem mit einer Spitzhacke und einem Metallrohr aufeinander losgegangen. Mindestens zwei Männer im Alter von 30 und 36 Jahren wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. An der Schlägerei waren demnach mindestens acht Arbeiter einer Baufirma und eines Subunternehmens beteiligt. Zuvor war den Arbeitern des Subunternehmens wegen Differenzen gekündigt worden. Beim Abholen ihrer Arbeitsgeräte kam es zu der Auseinandersetzung.