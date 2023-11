Landkreis Reutlingen

Arbeiter nach Sturz von Gerüst schwer verletzt

Ein Rettungshubschrauber setzt zur Landung auf dem Flugplatz einer Klinik an. (Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild )

Bei einem Sturz von einem Baugerüst ist ein Arbeiter in Münsingen (Landkreis Reutlingen) schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber flog den 19-Jährigen am Dienstag in eine Klinik, wie die Polizei mitteilte.

Veröffentlicht: 14.11.2023, 17:23 Von: Deutsche Presse-Agentur