Arbeiter erleiden Rauchgasvergiftung in Werkstatthalle

Drei Männer haben in einer Werkstatthalle in Schliengen (Kreis Lörrach) eine Rauchgasvergiftung erlitten. Messgeräte der eintreffenden Rettungskräfte hatten wegen einer erhöhten Kohlenmonoxid-Konzentration in der Halle angeschlagen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Wie es dazu kam, war zunächst unklar. Dies sei Gegenstand der Ermittlungen, hieß es. Einer der drei Arbeiter war am Freitag bewusstlos zusammengebrochen, ein anderer verständigte daraufhin den Notruf. Alle drei kamen in Krankenhäuser.

Auch ein Mehrfamilienhaus in Esslingen wurde am Montag geräumt, weil in einer Wohnung an einem Gaskachelofen Kohlenmonoxid ausgetreten war. Zwei Bewohner kamen zur Untersuchung in eine Klinik. Die anderen durften später wieder in das Gebäude.