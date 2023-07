Verkehr

Arbeiten an neuer Brücke in Ludwigshafen beginnen

Ludwigshafen / Lesedauer: 1 min

Ein Mann beobachtet Arbeiten auf einer Autobahn. (Foto: Moritz Frankenberg/dpa/Symbolbild )

In Ludwigshafen starten am heutigen Montag die Arbeiten für den wichtigen Lückenschluss an der Hochstraße Süd. Nach der Übergabe des Areals in der zweitgrößten Stadt in Rheinland–Pfalz ist geplant, dass Baufirmen zunächst das Gelände absichern und mit der Vorbereitung des Baufelds beginnen — etwa die Herstellung der Flächen für die schweren Baumaschinen.

Veröffentlicht: 17.07.2023, 02:32 Von: Deutsche Presse-Agentur