Krankenversicherten im Südwesten drohen weitere Beitragserhöhungen. Nach dem die AOK Baden–Württemberg von ihren 4,6 Millionen Versicherten im laufenden Jahr 0,3 Prozent mehr Geld fordert, rechen die Spitzen der größten Krankenkasse im Land für 2024 erneut mit entsprechenden Erhöhungen. Warum, erklären die ehrenamtlichen Verwaltungsratschefs Monika Lersmacher von der IG Metall und Peer–Michael Dick, Chef der baden–württembergischen Arbeitgeberverbände.

Die gesetzlichen Krankenversicherungen in Deutschland erwarten für das kommende Jahr erneut ein Milliarde–Defizit. Wie ist die Lage bei der AOK Baden–Württemberg — drohen Beitragserhöhungen?

Lersmacher: Wir werden unseren Haushalt noch aufstellen. Aber nach allem, was wir jetzt schon wissen, wird die gesetzliche Krankenversicherung auch in diesem Jahr ein erhebliches Defizit verzeichnen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hat bereits angekündigt, dass der Zusatzbeitrag für die gesetzliche Krankenversicherung 2024 um 0,2 Prozent steigen wird. Wir werden schauen müssen, ob das ausreicht. Ziel ist natürlich immer, die qualitativ hochwertige Versorgung unserer Versicherten aufrechtzuerhalten.

Woran liegt es, dass Sie Defizite machen — wirtschaften Sie nicht gut?

Dick: Nein, daran liegt es nicht. Wir optimieren seit Jahren unsere Strukturen, heben Sparpotentiale und nutzen Synergieeffekte. Aber der Bund lässt uns im Stich und kommt seiner gesamtgesellschaftlichen Verantwortung nicht nach.

Inwiefern?

Lersmacher: Nehmen Sie die Beiträge für Bürgergeld–Bezieher. Für diese Versicherten bezahlt der Bund deutlich zu geringe Beiträge an die gesetzliche Krankenversicherung. Diese fallen derzeit um rund 10 Milliarden zu gering aus. Dabei bekommen diese Versicherten natürlich dieselben Leistungen wir alle anderen.

Allein in Baden–Württemberg könnten wir den Zusatzbeitrag um 0,6 Prozent senken, wenn der Bund hier die vollen Beiträge zahlen würde. Außerdem ist die Zahl der Bürgergeld–Bezieher stark gestiegen, vor allem durch Geflüchtete aus der Ukraine. Diese wollen wir selbstverständlich gut beraten — aber das bedeutet schon wegen der Sprachprobleme einen hohen Aufwand. Die Hälfte der Menschen aus der Ukraine in Baden–Württemberg ist bei uns versichert.

Sind die Finanzprobleme der gesetzlichen Versicherungen also Ergebnis der Gesundheitspolitik der Ampel–Koalition in Berlin?

Lersmacher: Teilweise. Zum Teil liegen die Ursachen schon vor der Ampel–Amtszeit. Es fließen mehr Beiträge aus Baden–Württemberg an den Gesundheitsfond nach Berlin als wir für die Gesundheitsversorgung im Land zurückerhalten Wie viel eine Versicherung bekommt, orientiert sich an der Risikostruktur der Versicherten — also etwa daran, wie alt diese im Schnitt sind. Allerdings muss auch die Tatsache berücksichtigt werden, dass wir beispielsweise in Baden–Württemberg ein höheres Lohnniveau haben. Daher sollten auch die hier erwirtschafteten Beiträge zur Bezahlung der höheren Lohnkosten für medizinisches Personal zur Verfügung stehen.

Was würde helfen?

Dick: Wie müssen wieder einen Regionalfaktor einführen, der die unterschiedlichen Bedingungen in den Bundesländern mit einbezieht. Baden–Württembergs Beitragszahler überweisen eine halbe Milliarde Euro mehr nach Berlin, als sie zurück bekommen. Außerdem mussten wir in den vergangen zwei Jahren auf Grund politischer Entscheidungen aus unseren Rücklagen weitere 800 Millionen Euro an Berlin zahlen — das ist fast schon legitimierter Diebstahl.

Beitragszahler in Baden–Württemberg werden also stärker belastet als anderswo?

Dick: Arbeitgeber und Versicherte in Baden–Württemberg könnten weniger Beiträge zahlen, wenn es anders laufen würde. Wir müssen für andere Länder mitzahlen, die nicht so gute Strukturen haben.

Aber ist das nicht der Gedanke des Gesundheitsfonds gewesen — Solidarität zwischen wirtschaftlichen starken und schwächeren Ländern?

Dick: Das ist ja auch ein guter Gedanke. Man sollte jedoch auf einen wesentlichen Punkt achten: Es darf denen, die unterm Strich Geld zahlen, nicht schlechter gehen als denen, die Geld bekommen. Sie können doch zum Beispiel nicht als Nettoempfänger des Länderfinanzausgleichs Kinderbetreuung kostenlos anbieten wie Berlin, wenn die Geberländer dafür Geld von Eltern verlangen. Mit Blick auf den Gesundheitsfonds heißt das, dass wir in Baden–Württemberg nicht für unsere effizienten Strukturen bestraft werden dürfen.

Sie haben gesagt, in Baden–Württemberg werde im Gesundheitswesen vieles besser gemacht als anderswo. Was zum Beispiel?

Lersmacher: Wir haben zum Beispiel als AOK Baden–Württemberg früh auf hausarztzentrierte Versorgung gesetzt. Dabei ist der Hausarzt der Lotse durch das Gesundheitssystem. Mediziner, die daran teilnehmen, bekommen unter anderem mehr Geld für Gespräche mit Patienten von uns vergütet. Das führt zu Vorteilen für die Versicherten, die Qualität der Versorgung steigt — weil ein Arzt ihre Beschwerden und Diagnosen kennt, den Überblick über die Medikation hat und auch Facharzttermine schnell vermitteln kann. Und es spart Geld, etwa, weil es erwiesenermaßen weniger Arztkontakte braucht.

Dick: In Baden–Württemberg werden seit Jahren im Krankenhaus–Sektor die richtigen Strukturen geschaffen. Einige kleinere Standorte schließen zugunsten weiterhin gut erreichbarer Häuser mit hoher Qualität. Das haben die Menschen im Landkreis Ravensburg auch schmerzhaft gespürt. Es kann aber nicht sein, dass die Menschen in Baden–Württemberg die Rechnung zahlen, weil andere Bundesländer wie NRW sich schwer tun, dasselbe zu tun und Kliniken zu schließen.

Befürchten Sie solche Entwicklungen angesichts der Pläne für eine Krankenhaus–Reform?

Dick: Grundsätzlich begrüßen wir diese Pläne. Wir müssen aber genau schauen, was aus den Plänen wird. Für uns steht fest: Es kann nicht sein, dass am Ende wieder die Beitragszahler für Fehlentwicklungen aufkommen müssen, die die Politik verschuldet hat.

Haben Sie den Eindruck, dass aus der Berliner Perspektive der ländliche Raum aus dem Blick gerät?

Lersmacher: Es ist einfach etwas anderes, ob ich Stuttgart mit der U–Bahn schnell von A nach B komme, oder ob ich auf der Schwäbischen Alb lebe. Nehmen Sie Lauterbachs Idee von Gesundheitskiosken: Das Modell stammt aus einem sozialen Brennpunkt in Hamburg. Das mag dort gut funktionieren, aber hier brauchen wir vielleicht etwas ganz anderes. Berlin versucht immer stärker, uns etwas überzustülpen und schränkt unsere Kompetenz ein. Dabei müssten wir vielmehr auf die Voraussetzungen vor Ort schauen, um gute medizinische Versorgung zu organisieren.

Dick: Berlin ist eine Politblase. Dabei stammen die meisten Bundestagsabgeordneten aus ländlichen Regionen, aber in Berlin vergessen sie das alle. Mit Blick auf die Entwicklung gilt aus meiner Sicht: Ganz früher galt der Satz der Eltern, dass die Kinder es mal besser haben sollen. Heute müssen wir aufpassen, dass es unseren Kindern nicht schlechter geht. Das gilt meines Erachtens ganz allgemein, aber auch und gerade im Bereich der Krankenversorgung bei hoher Qualität zu angemessenen Preisen.