Detlef Kröger sagt, er habe in seiner langjährigen Karriere als Rechtsanwalt schon viel erlebt. Einen Fall, wie den, den er aktuell bearbeitet, allerdings noch nicht.

Er vertritt eine verstorbene Oberärztin, die vor ihrem mutmaßlichen Suizid schwere Vorwürfe gegen einen Chefarzt am Medizin Campus Bodensee (MCB) erhoben hatte.

Empfohlene Artikel Hubschrauber erweist letzte Ehre Abschied von MCB-Ärztin: Emotionale und anklagende Worte in Trauerrede q Friedrichshafen

Im Interview mit Schwäbische.de spricht er über die Vorwürfe, sein Anliegen als Anwalt und seine Erwartungen gegenüber der Klinikleitung.

Herr Kröger, Sie sind ihrer Mandantin zum ersten Mal am 19. November begegnet, nur wenige Tage vor ihrem mutmaßlichen Suizid. Wie kam es dazu - und wie wirkte sie auf Sie?

Detlef Kröger: Ein gemeinsamer Bekannter hatte mich angerufen und mir mitgeteilt, dass es eine Ärztin gebe, die dringend meine Hilfe als Anwalt gebrauchen könne. Ich habe sie dann kurzfristig an einem Sonntag empfangen. In meinem ganzen Leben habe ich selten eine so starke Persönlichkeit erlebt, geradezu beseelt von ihrer Arbeit und der Sorge um die ihr anvertrauten Menschen. Sie brachte dafür so eine große Hingabe auf, dass ihr Privatleben - so schien es mir - auf der Strecke geblieben ist.

Mit welchem Anliegen kam sie zu Ihnen?

Es gibt Menschen, die etwas mit solcher Überzeugung machen, dass sie extrem verletzlich sind, wenn Dinge passieren, die nicht in ihr Weltbild passen. Meine Mandantin war wie gesagt beseelt davon, Menschen zu retten. Doch sie musste feststellen, dass in der Kardiologie, in der sie am MCB arbeitete, eklatante Missstände struktureller Art herrschten. Das hat sie zur Verzweiflung gebracht. Sie hatte schon sehr lange gegen diese Missstände vergeblich gekämpft, statt dass es Verbesserungen gab, wurde sie allerdings diskreditiert und in erheblicher Weise gemobbt, was zuletzt in ihrer Kündigung münden sollte.

Erschienen Ihnen ihre Schilderungen glaubwürdig?

Absolut. Meine Recherchen haben ergeben, dass die Arbeit meiner Mandantin an der Klinik extrem geschätzt wurde. Sie war in höchstem Maße beliebt und ihre fachlichen Kompetenzen wurden mir bisher von allen Gesprächspartnern als überragend geschildert. Zudem hatte sie die Missstände extrem gut dokumentiert. Ich habe mir viel Zeit genommen, um mit ihr gemeinsam diese Dokumente durchzusehen. Ich kann aus heutiger Sicht sagen, dass ich geradezu schockiert über die Zustände an der Kardiologie am MCB bin. Für mich, genauso wie für meine Mandantin, war und ist es unerträglich, zu sehen, wie wenig dort dem eigentlichen medizinischen Auftrag nachgegangen wird. Deshalb habe ich mehrfach die Aufarbeitung der Fälle gefordert und stehe der Kripo in Friedrichshafen zur Seite.

Ihre verstorbene Mandantin warf dem Chefarzt unter anderem vor, völlig überforderten Medizinern Patienten anvertraut zu haben - mit tödlichen Folgen. Die „Schwäbische Zeitung“ hat darüber mehrfach berichtet. Was hat Sie Ihnen noch geschildert?

Meine Mandantin war der festen Überzeugung, dass die Kardiologie in der Weise, wie sie in Friedrichshafen betrieben wird, dort nicht hingehört und den Akutversorgungsauftrag gegenüber der Bevölkerung sogar gefährdet. Diese Einschätzung teilt übrigens eine Vielzahl von Hausärzten, Fachärzten und Ärzten der Klinik, mit denen ich zwischenzeitlich gesprochen habe.

Wie soll sich das konkret dargestellt haben?

Es wurde an der Klinik nach den Angaben meiner Mandantin beispielsweise eine Studie zu einer bestimmten Art von Herzpumpen in Kooperation mit dem Hersteller durchgeführt. Bei der Verwendung des entsprechenden Verfahrens, das nicht in den medizinischen Leitlinien vorgesehen ist, können Problematiken auftauchen, deren Behandlungen eine gut ausgestattete Herzchirurgie erfordern. Das geht aus den Dokumentationen meiner Mandantin hervor, aber auch aus anderen Studien zu diesen Herzpumpen. Die Voraussetzungen sind aber in Friedrichshafen nicht gegeben. Dazu liegen mir Einzelfälle vor, in denen die Risiken bis zum Tod des Patienten geführt haben. Des Weiteren hat mir meine Mandantin mitgeteilt, dass die Kardiologie derart viele Betten beanspruchte, dass teilweise Notfallpatienten nicht mehr aufgenommen werden konnten. Das haben auch andere Ärzte im Gespräch mit mir beklagt.

Tod einer Ärztin So reagiert der MCB auf die Vorwürfe Auf Anfrage der „Schwäbischen Zeitung“ weist eine Sprecherin des Medizin Campus Bodensee (MCB) die Vorwürfe zur Durchführung einer Studie zurück. „Auch in der Klinik für Kardiologie des Medizin Campus Bodensee werden ausschließlich Studien mit in Deutschland zugelassenen Medizin-Produkten durchgeführt“, heißt es in der Mitteilung. Für jede dieser Studien bestehe jeweils ein gültiges positives Ethikvotum. „Studien, die eine herzchirurgische Abteilung erfordern, werden im Klinikum Friedrichshafen nicht durchgeführt“. Die Erfassung von Ereignissen in den Studien werde von externen Unternehmen unabhängig geprüft, so dass mögliche Komplikationen vollumfänglich erfasst würden. Auch die Vorwürfe, es würden anderweitig benötigte Betten belegt, weist die MCB-Sprecherin zurück: „Die Versorgung von Notfallpatienten wird hierdurch nicht beeinträchtigt.“ Die weiteren Vorwürfe, etwa zur Eignung des Personals hat der MCB bereits Anfang Dezember mit Hinweis auf ein Gutachten zurückgewiesen. Am Donnerstag kündigten Aufsichtsrat und Geschäftsführung eine weitere interne Aufarbeitung der Vorgänge an. Diese soll demnach eine externe Kanzlei übernehmen, die von Geschäftsführung und Aufsichtsrat beauftragt wurde. Ziel sei es, die Aufarbeitung bis Ende März abzuschließen. (saf)

Die Staatsanwaltschaft Ravensburg hat ein Vorermittlungsverfahren aufgenommen, das sich allerdings nicht gegen konkrete Beschuldigte richtet. Was sind Ihre Erwartungen gegenüber dem MCB?

Die Geschäftsführung muss zur Kenntnis nehmen, dass meine Mandantin, mittlerweile der Betriebsrat, viele Mitarbeiter und nicht zuletzt die Angehörigen und Betroffenen eine lückenlose Aufarbeitung fordern; außerdem die unverzügliche Beseitigung der Missstände, die meine Mandantin herausgearbeitet hat. Dabei kann es nicht angehen, dass die Geschäftsführung die Aufklärung an eine Kanzlei beauftragt, denn sie steht nach meiner Ansicht selbst im Mittelpunkt der Vorwürfe. Hier macht man den Bock zum Gärtner. Eine seriöse Aufklärung setzt für mich voraus, entsprechende Personen unverzüglich zu beurlauben. Da das nicht passiert, scheint es mir, dass die Klinikleitung nicht nur das Vertrauen der Bevölkerung, sondern auch vieler Mitarbeiter verliert. Zeit für den Aufsichtsrat und insbesondere den Oberbürgermeister als dessen Vorsitzender zu handeln.

Sie haben Kontakt zur Familie. Wie geht sie damit um, dass der Fall inzwischen öffentlich geworden ist?

Die größte Angst meiner Mandantin war, dass die Vorgänge unter den Tisch gekehrt werden. Sie sah in ihrem Handeln - das ist meine Interpretation - sozusagen den letzten Dienst darin, dass das nicht passiert. Mit ihrem Entschluss wollte sie eine Vertuschung unmöglich machen. Ich teile ihre Auffassung in diesem Punkt natürlich nicht und kann von Nachahmung nur abraten. Die Familie meiner Mandantin wünscht sich eine seriöse Aufarbeitung und gegebenenfalls Konsequenzen, damit der Tod nicht umsonst bleibt und die vielen motivierten Mitarbeiter der Klinik ihren höchst professionellen Dienst am Menschen tun können, so wie das meine Mandantin auch tun wollte.