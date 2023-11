Ludwigsburg

Antisemitische Schmierereien: Staatsschutz ermittelt

Die Staatsschutz hat Ermittlungen wegen antisemitischer und volksverhetzender Schmierereien an Hauswänden in Ludwigsburg aufgenommen. Unbekannte hätten Hakenkreuze und Ausdrücke wie „Fck Israel“ in roter und schwarzer Farbe versprüht, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.

