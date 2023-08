Angst um die Ernte: Wie Landwirte auf die Trockenheit reagieren

Was wäre, wenn der deutsche Südwesten als Region der Wasserspeicherbecken da stünde? Dann könnte die Landwirtschaft entspannter in eine trockene Zukunft schauen. So lassen sich zumindest Worte von Dieter Mainberger interpretieren. Er ist Kreisvorsitzender des Bauernverbandes Tettnang und meint: „Wir müssen Lösungen mit Speicherbecken schaffen. Es ist doch Blödsinn, wenn das Regenwasser einfach den Bach hinunter fließt und vielleicht auch noch für Überschwemmungen sorgt.“

Mainberger hat noch mehr Ideen: Zuleitungen aus dem nahen Bodensee, mehr Zisternen — oder auch generell den Abbau von Bürokratie, wenn es ums Genehmigen von Bewässerungsanlagen geht. Mit anderen Worten: Der kräftig gebaute Mann zerbricht sich den Kopf, wie es weitergehen soll. Dabei lebt er in einer eher noch von Regenfällen bedachten Region kurz vor den Alpen. Staulage sagen Meteorologen dazu.

Befeuerte Klima–Diskussion

Obstanbau prägt vor allem die Uferregionen am See. Dazu kommen noch Rebflächen. Mainberger verdient sein Geld vor allem mit Äpfeln, die rund um seinen Hof in einem Weiler bei Kressbronn wachsen. „Noch komme ich ohne Bewässerungsanlage aus“, sagt er. Aber auch für ihn stellt sich die Frage, wie lange noch. Die auffallende Trockenheit im Juni und Juli, verbunden mit Temperaturen von weit über 30 Grad, hat die Diskussion über Klima–bedingte Änderungen in der Landwirtschaft befeuert.

Der Gedanke, etwa mit Hilfe von Speicherbecken das Wachstum von Obst, Getreide oder Gemüse abzusichern, liegt nahe. Dumm nur, dass es in Baden–Württemberg bisher bloß wenige davon gibt — ein Sachverhalt, der auch im Landwirtschaftsministerium bekannt ist. Weshalb das vom CDU–Politiker Peter Hauk geleitete Amt auf Abhilfe setzt. Es verlautbart: „Aufgrund vielerorts knapper werdender Wasserressourcen gewinnen effiziente, an die natürlichen Wasservorkommen planvoll angepasste Systeme der Wasserbereitstellung an Bedeutung.“ Was sich sperrig anhört. Aber immerhin hat das Land bereits 2021 ein Förderprogramm namens „Gemeinschaftliche Bewässerungsinfrastruktur“ ins Leben gerufen.

Mögliche Hilfe vom Land

Daneben existiert noch das Agrarinvestitionsförderprogramm. Daraus kann der Bau von Speicherbecken, Sprengleranlagen oder Brunnen gefördert werden. Entscheidend dabei ist aber ein weiterer Hinweis aus dem Landwirtschaftsministerium: „Die Investitionskosten differieren je nach Vorhaben stark und werden von den Nutzern getragen.“ Eine eher banale Feststellung. Aber die öffentlichen Gelder sollen tatsächlich nur ein Zuschuss sein. Infrastruktur für Bewässerung kann aber sündhaft teuer werden. „Wenn ich etwa ein Speicherbecken finanziere, steigen meine Produktionskosten derart, dass ich die Äpfel besser gleich im Supermarkt kaufe — und zwar spürbar günstiger“, schimpft Mainberger.

Wer aber auch künftig Obst von hier will, muss eben die Vorsetzungen dafür schaffen Dieter Mainberger

Ob dies eins zu eins zutrifft, lässt sich nicht so einfach verifizieren. Aber von weiteren Bauern wie von landwirtschaftlichen Verbänden sind ähnliche Befürchtungen zu hören: Eigene Investitionen in Speicher– und Bewässerungssysteme könnten Produkte so teuer machen, dass sie nicht mehr konkurrenzfähig seien. Dazu muss man sich vor Augen führen, dass Obstbauern wie Mainberger heutzutage weniger ihre Nachbarn als Wettbewerber hat, sondern die ganze Welt. Siehe die Baywa, inzwischen ein internationaler Konzern, der unter anderem Äpfel rund um den Globus von Neuseeland nach Deutschland bringt.

Es fehlen Niederschläge

Eine aus ökologisch Gründen angreifbare Prozedur. „Wer aber auch künftig Obst von hier will, muss eben die Vorsetzungen dafür schaffen“, resümiert Mainberger. Womit es wieder ums Wasser geht, dem Lebenselexier, das nicht mehr wie gewohnt vom Himmel fällt. Nach wissenschaftlicher Definition herrscht seit 2018 Dürre. „Es begann 2018, als deutschlandweit 25 Prozent der Niederschläge gefehlt haben“, rechnet der Meteorologe und ARD–Wetterfrosch Sven Plöger in der Zeitschrift „Spiegel“ vor. Plötzlich erscheint Wasser nicht mehr endlos verfügbar zu sein.

So hat das Landratsamt des Bodenseekreises heuer zum dritten Mal in fünf Jahren wochenlang ein generelles Entnahmeverbot für Oberflächengewässer verhängt, also für Flüsse oder Seen — mit einer aktuellen Verlängerung bis in den September hinein. Gleiches gilt für den Kreis Ravensburg. Zuvor war so etwas ein singuläres Ereignis gewesen. Aber auch andere Regionen des Südwestens kennen längst solche Anordnungen. Ein Alarmsignal, denn damit fällt flach, kurzentschlossen nach einer wasserrechtlichen Absprache Schlauchleitungen zu dürstenden landwirtschaftlichen Kulturen zu legen.

Örtlich unterschiedliche Folgen

Im Vorteil ist, wer bereits Brunnen besitzt. Doch die Grundwasserstände konnten noch nicht einmal in den regnerischen Zeiten Ende Juli, Anfang August auf alte Pegel steigen. Wieder sind die Folge örtlich betrachtet unterschiedlich. „Ich habe schwere Böden, sie halten die Feuchtigkeit länger. Das Problem zeigt sich am schnellsten dort, wo leichte Böden sind“, erklärt Obstbauer Mainberger. Sandige Erde gehört dazu. Wasser sickert hindurch. In seiner Region am Bodensee betrifft dies beispielsweise das untere Argental mit seinen Obstanlagen. Während der frühsommerlichen Trockenheit konnten dort Wasserfontänen aus Beregnungssystemen beobachtet werden.

Wobei die Landwirtschaft eher sparsam erscheint. Sie ist nur für rund 2,2 Prozent der bundesdeutschen Wasserentnahme verantwortlich. Laut Statistischem Bundesamt wurden 2019 rund 506.500 Hektar Freifläche bewässert — wenig im Vergleich zu 16,6 Millionen Hektar landwirtschaftlichem Grund in Deutschland. Aber Trend nimmt zu.

Wer bekommt bei Knappheit das Wasser?

Nach den Berechnungen der Statistik–Behörde ist die bewässerte Fläche seit 2009 um 36 Prozent gestiegen. Wobei außer den Bauern natürlich auch andere nach Wasser dürsten. Die vergangenen Jahre gab es erstmals in jüngerer Zeit Kommunen, deren Brunnen versiegten — so im Oberallgäuer Erholungsort Wiggensbach. Tankwagen mussten aushelfen.

Dieses Beispiel zeigt, welche Fragen sich künftig stellen könnten: Wer bekommt bei Knappheit noch wie viel Wasser? Fast schon erwartbar, dass der Bodensee nicht nur in direkter Nachbarschaft Begehrlichkeiten weckt, sondern auch weiter entfernt — zuletzt in München vom bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder. Der auch sonst nicht um ambitionierte Ideen verlegene CSU–Politiker sieht seine Bauern im fränkischen Nordteil des Freistaats leiden und möchte sie mit Bodenseewasser trösten.

Griff nach dem Bodensee

Söder hat die Bodensee–Wasserversorgung von Baden–Württemberg im Blick. Sie führt im Nordosten des Landes bis zur bayerischen Grenze. Jenseits davon fängt ein regionales fränkisches Fernwassernetz an. Mit einigen Kilometern Rohrleitungen ließe sich eine billige Verbindung schaffen — theoretisch zumindest. Praktisch gesehen darf die Bodenseewasserversorgung ihre tägliche Entnahmemenge von 670.000 Kubikmeter nicht einfach erhöhen. Dazu wäre ein internationales Abkommen mit den anderen See–Anliegern nötig.

Nach der Aussaat ist eine Trockenphase in einer Länge gekommen, die ich so noch nicht gekannt habe. Hanns Roggenkamp

Dies bedeutet, dass auch Bauern im Landesnorden Hoffnungen auf mehr Bodenseewasser erst einmal fahren lassen müssen. Wobei gerade diese Gegenden vergleichsweise trocken sind. Dies trifft aber ebenso auf die Schwäbischen Alb zu. Auf ihrer südlichen Seite unweit von Ehingen im Dorf Weilersteußlingen hat Hanns Roggenkamp seinen Hof: Getreideanbau, dazu Milchvieh. Er ist einer von zwei Vorständen des Kreisbauernverbandes Ulm–Ehingen und berichtet: „Nach der Aussaat ist eine Trockenphase in einer Länge gekommen, die ich so noch nicht gekannt habe.“ Viel sei auf der Strecke geblieben. Vor allem Gerste habe sich nicht richtig entwickeln können.

Alternativen beim Getreideanbau

Was kann aber im Ackerbau getan werden, dass auch bei Dürre noch etwas wächst? Speicherbecken könnten schon helfen, meint auch Roggenkamp. Aber gerade für seinen Landstrich seien die Kosten letztlich nicht mehr darstellbar. Hinzu käme der Ärger durch überbordende Genehmigungsverfahren.

Aktuell sieht Roggenkamp andere Möglichkeiten: „Wir können beispielsweise durch eine geänderte Bodenbearbeitung reagieren.“ Gemeint ist unter anderem das altbekannte Pflügen entlang der Hanglinie. Regen versickert dann in den Rinnen, Erde wird nicht nach unten geschwemmt. „Und wenn nicht so tief gewendet wird, bleibt der Boden feuchter und die Erosion ebenso kleiner“, berichtet der Bauer weiter.

Verschobene Erntezeit

Kleine Stellschrauben, könnte man sagen. Roggenkamp weiß, dass das Drehen daran nicht für alle eine Patentlösung ist. Große Äcker in welliger Lage lassen sich nicht überall entlang einer Hanglinie pflügen. Tiefes Umbrechen des Bodens verhilft zu einer günstigen Kultivierung im Vergleich zur einer oberflächlichen Bearbeitung. „Eigentlich geht es um eine Vielzahl von Faktoren“, sagt er.

Das Pflanzen von Blühmischungen auf abgeernteten Äckern biete eine weitere Option, um die Erde vor Austrocknung, Wind und Starkregen zu schützen. Auch könne man den Zeitpunkt für die Getreideaussaat variieren — zumal die Ernte laut Statistik im Vergleich zu einst bis zu zehn Tage früher liegt. Die Landwirte würden so die Saat an die tendenziell verschobenen Jahreszeiten anpassen. „Im Märzen der Bauer die Rößlein anspannt“, wie es in einem Volkslied heißt, scheint längst nicht nur wegen der Pferde in die Mottenkiste zu gehören.

Landwirtschaftliche Forschungen

Naheliegend ist ebenso, dass Roggenkamp und seine Kollegen nach Getreidesorten suchen, die mit den aktuellen Gegebenheiten besser zurechtkommen. An der landwirtschaftliche Hochschule in Hohenheim wird daran seit Langem geforscht. Auch am Bodensee bei Obstbauer Mainberger sind robustere Apfelsorten ein Thema — Bäume, die nicht so schnell eingehen, wenn Regen ausbleibt und die Sonne sticht.

Da taucht aber ein Problem auf, dass der Laie oft nicht im Blick hat: der Handel mit seiner fruchtigen Hochglanzware. „Discounter und Supermarktketten fragen bestimmte Sorten nach“, erläutert Mainberger. Neue Sorten hätten es im Markt schwer. Anders ausgedrückt: Wenn jene, die das Obst verspeisen, von einem robusten Neuling nichts halten, war alles für die Katz’. Die Rechnung darf der Bauer zahlen.