Angriff mit Eisenstange und Bedrohung mit Messer: Haft

Ein 22 Jahre alter Mann hat in einem Imbiss in der Karlsruher Innenstadt mit einer Eisenstange auf einen ihm bekannten Mann eingeschlagen und einen weiteren mit einem Messer bedroht. Der 22-Jährige soll dem Haftrichter vorgeführt werden, teilten Staatsanwaltschaft und Polizeipräsidium am Dienstag mit.

Der Mann habe am Montagabend zunächst auf den 34 Jahre alten Mann mehrfach mit der Eisenstange eingeschlagen und ihn leicht an der Hand verletzt. Anschließend habe der 22-Jährige den Angaben der Polizei zufolge auf das Auto des Mannes eingeschlagen, mehrere Fensterscheiben gingen zu Bruch. Vorausgegangen waren nach Polizeiangaben „innerfamiliäre Streitigkeiten“.

Danach sei der 22-Jährige auf dem Fahrrad geflüchtet und habe unterwegs einen ihm Unbekannten mit einem Messer bedroht. Die Polizei konnte den 22-Jährigen anschließend einige Meter entfernt festnehmen.