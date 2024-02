Angeklagter schweigt bei Prozess nach Stuttgarter Eritrea-Krawall

29.02.2024, Baden-Württemberg, Stuttgart: Ein Angeklagter (r) aus Eritrea sitzt in einem Gerichtssaal vor dem Beginn seines Prozesses. Einem 29 Jahre alten eritreischen Staatsangehörigen wird vorgeworfen, im Rahmen der Ausschreitungen am Römerkastell in Stuttgart als Erster einen Bauzaun-Betonfuß und im weiteren Verlauf einen mehr als drei Kilo schweren Pflasterstein in Richtung der polizeilichen Einsatzkräfte geworfen zu haben. Er muss sich vor dem Amtsgericht verantworten. Foto: Bernd Weißbrod/dpa - ACHTUNG: Angeklagter wurde aus persönlichkeitsrechtlichen Gründen auf Anordnung des Gerichts gepixelt +++ dpa-Bildfunk +++

