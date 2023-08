Angeblicher Prinz bittet 74–Jährigen um Geld

Ein 74 Jahre alter Mann aus dem Rhein–Neckar–Kreis hat mehrere tausend Euro an einen Betrüger überwiesen, der sich als arabischer Prinz ausgegeben hatte. Der unbekannte Täter bat den 74–Jährigen online um Geld, da er angeblich die Zollgebühren für seine Staatskarosse nicht begleichen konnte, wie die Polizei mitteilte. Über mehrere Wochen schrieben die beiden hin und her. Als der Betrüger nach der Überweisung den Kontakt abbrach, meldete der Mann aus Hockenheim den Vorfall am Dienstag bei der Polizei.