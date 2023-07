Andy Borgs „Sommer–Spaß“ räumt gut ab

Der Sänger und Moderator Andy Borg (62) hat am Samstag mit einer sommerlichen Schlagershow in zwei Dritten Programmen bundesweit eine hervorragende TV–Reichweite und -Quote erzielt. Zusammengerechnet sahen „Sommer–Spaß mit Andy Borg“ im Fernsehen von SWR und MDR rund 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die Schlagershow aus dem Europapark in Rust hatte im SWR 1,24 Millionen Zuschauer und im MDR 920.000. „Bundesweiter Marktanteil (SWR und MDR zusammen): 10,2 Prozent“, bestätigte am Sonntag ein SWR–Sprecher.

„«Schlager–Spaß mit Andy Borg“ bleibt damit auch mit dieser Spezialausgabe eine der erfolgreichsten Sendungen des SWR mit bundesweiter Strahlkraft“, sagte der Sendersprecher. „Die Sendung wird dieses Jahr fünf Jahre alt. Es gibt sie seit Dezember 2018.“

Insgesamt bedeutete das Platz drei für Borg im Quotenrennen ab 20.15 Uhr. Den Primetime–Quotensieg holte das ZDF mit einer Krimiwiederholung. Im Schnitt 5,00 Millionen schalteten den Krimi „Ein starkes Team — Scharfe Schnitte“ von 2020 ein, was an diesem Sommersamstagabend einem Marktanteil von 22,7 Prozent entsprach.