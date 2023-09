Die Sommerferien sind schon seit zwei Wochen zu Ende. Jetzt heißt es erstmal wieder büffeln, Klausuren schreiben und die Schulbank drücken.

Gerade in Zeiten des Lehrermangels und viel Kritik, der den Lehrkräften entgegen schlägt, wollen wir uns einfach mal an die schönen Seiten der Schulzeit erinnern und damit auch an die Lehrer, die ihre Schüler maßgeblich mit geprägt haben. Wir haben in Ravensburg nachgefragt, ob Sie einen Lieblingslehrer hatten und was diesen so besonders gemacht hat.