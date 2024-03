Heutzutage ist ja alles Super. Aber es gab auch eine Zeit, an der man an deutschen Zapfsäulen Normalbenzin tanken konnte. Das hatte 91 Oktan und war lange Zeit der gängige Treibstoff für alle, die keinen Diesel haben. 2007 wurde der Preis dem Superbenzin, also dem heutigen E5, angeglichen. Drei Jahre später verschwand das Normalbenzin vom Markt. Die Tankstellen hatten Platz für die Einführung von E10.

Nun dürfte es wieder zu einer Verdrängung kommen. Da deckt sich das Interesse der Mineralölindustrie, die neue Kraftstoffsorten auf den Markt bringen will, mit jener der Politik, die für eine Verringerung des CO2-Ausstoßes im Verkehrssektor jede Stellschraube gebrauchen kann. Einschränkend muss man sagen: Ob beispielsweise ein HVO-Kraftstoff wirklich ein Beitrag zu mehr Umweltschutz ist, hängt davon ab, aus welchen Rohstoffen er hergestellt wird.

Letztlich ist der Verdrängungswettbewerb an der Zapfsäule aber eine logische Folge normaler Marktwirtschaft. Ein Benziner, der kein E10 verträgt, müsste schon vor 2011 zugelassen sein. Die Zahl dieser Autos sinkt stark. Da ist es nachvollziehbar, wenn Tankstellen irgendwann den Platz lieber nutzen, um andere Produkte zu verkaufen. Das sollte man ihnen dann auch ermöglichen.