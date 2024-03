Kommunen

Amtsinhaber verpasst Wiedereinzug ins Rottenburger Rathaus

Rottenburg / Lesedauer: 1 min

Ein Hinweisschild mit der Aufschrift Rathaus hängt vor einem Rathaus Gebäude in Rottenburg am Neckar. (Foto: Bernd Weißbrod/dpa )

In Rottenburg entscheidet im April eine Stichwahl über einen neuen Oberbürgermeister. Gegen Amtsinhaber Neher traten bei der Wahl am Sonntag zwei Männer und eine Frau an.