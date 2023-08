Die Lebensdauer von Windkraftanlagen ist begrenzt, ebenso wie die Förderung durch das Eneuerbare–Energien–Gesetz (EEG). Immer häufiger tauschen Betreiber alte Anlagen gegen modernere Modelle aus, so wie aktuell auf dem Freiburger Hausberg Schauinsland. Bevor jedoch der Bau des neuen Windrades im Herbst starten kann, muss zunächst eine alte Anlage an selber Stelle weichen. Was dort passiert.

Wie läuft der Rückbau einer Windkraftanlage ab?

Von der Windkraftanlage an der Holzschlägermatte auf dem Schauinsland steht schon seit mehr als einer Woche nur noch der 98 Meter hohe Betonturm. Für den Rückbau des Windrades hatte ein Kran zunächst die Rotoren, die Gondel und die Generatoren entfernt. Eine logistische Herausforderung, denn zunächst mussten mehrere Tieflader den Kran in Einzelteilen anliefern. Weil die Fahrzeuge nicht durch eine Tordurchfahrt im Freiburger Stadtteil Günterstal passen, war dafür ein Umweg nötig, wie Andreas Markowsky, Geschäftsführer der Ökostromgruppe Freiburg, erklärt. Das Unternehmen plant und baut die Anlagen auf dem Schauinsland und betreibt sie über die Bürgerbeteiligunggesellschaft Regionwind.

Der übrig gebliebene Betonturm soll am Freitagmittag gesprengt werden. „Es wird zehn Sekunden Lärm und maximal zehn Minuten Staub geben“, sagt eine Sprecherin der Ökostromgruppe. Der Turm werde durch die Sprengung wie ein Baum auf eine extra aufgeschüttete Schotterbahn umfallen und dort von Fachkräften zerlegt. Bedenken bezüglich der Umwelt gebe es dabei keine. Die Sprengung bringe weitaus weniger Belastung mit sich, als es bei einem Rückbau des Turms inklusive tagelangem Baulärm der Fall wäre.

Was passiert mit den Einzelteilen?

Für den Rückbau und die Entsorgung der Windräder sind die Betreiber verantwortlich. Die durch den Rückbau und die Sprengung entstandenen Einzelteile sollen nach Angaben der Ökostromgruppe Freiburg größtenteils recycelt oder wiederverwendet werden. Laut dem Bundesverband Windenergie gibt es unter anderem in Südosteuropa und einzelnen afrikanischen Staaten einen gut funktionierenden Markt für Altanlagen.

Schwieriger gestaltet sich allerdings die Entsorgung der Rotorblätter. Aufgrund ihrer chemischen Zusammensetzung dürfen diese seit einer Änderung der Abfallablagerungsverordnung (AbfAblV) und Deponieverordnung (DepoV) 2005 nicht mehr auf Deponien entsorgt werden. Zugleich lassen sich die mit Kohle– oder Glasfaser verstärkten Verbundstoffe nur schwer recyceln. Die Rotorblätter der alten Anlage am Schauinsland sollen in „Granulat verwandelt und dann in der Betonindustrie als Brennmaterial eingesetzt“ werden, sagt die Sprecherin der Ökostromgruppe. Peter Kurth, Präsident des Entsorgungswirtschaftsverbandes BDE, bezeichnete diese gängige „thermische Verwertung“ gegenüber der Deutschen Presse Agentur jüngst als Ressourcenverschwendung: „Die Wertstoffe müssen zurück in den Kreislauf, anstatt sie einfach nur zu verbrennen.“ Wie viele Windkraftanlagen in den kommenden Jahren in Baden–Württemberg zurückgebaut und entsorgt werden, kann das Landesumweltministerium nicht beziffern.

Wie haben sich Windkraftanlagen in den vergangenen Jahren entwickelt?

Seit 1995 der erste baden–württembergische Windpark in Burladingen–Melchingen im Zollernalbkreis ans Netz ging, haben sich Windkraftanlagen technisch weiterentwickelt. Durch größere Rotorblätter und größere Nabenhöhen liefern die heutigen Anlagen deutlich mehr Energie. Seit der Jahrtausendwende hat sich die Generatorleistung etwa vervierfacht, wie der Energieatlas Baden–Württemberg zeigt. Neigen sich die Lebensdauer der Anlagen oder die auf 20 Jahre begrenzte Förderung durch das EEG dem Ende zu, setzen Betreiber daher auf das sogenannte Repowering — den Austausch alter Anlagen durch moderne, effizientere Modelle.

Das neue Windrad auf dem Schauinsland soll gleich zwei alte Modelle ersetzen. Dafür nimmt Regiowind etwa 6,2 Millionen Euro in die Hand. „Die neue Anlage wird doppelt so viel Strom produzieren, wie die beiden bestehenden Anlagen zusammen“, sagt die Sprecherin von Ökostrom Freiburg. Sie werde Zehnmillionen Kilowattstunden liefern, was dem Strombedarf von 3500 Haushalten entspreche. Mit einer Höhe von 230 Metern und 69 Meter langen Flügel ist die neue Anlage deutlich größer als die alten Modelle mit 130 Metern Höhe und 35 Meter langen Flügeln. Im zweiten Halbjahr 2024 soll das neue Windrad fertiggestellt sein.

Wie steht es um die Windkraftanlagen im Südwesten?

Aktuell befinden sich in Baden–Württemberg 768 Windenergieanlagen in Betrieb. Als die Anlage auf dem Schauinsland 2003 ans Netz ging, waren es landesweit noch 557 weniger. Nach Angaben des Umweltministeriums befinden sich aktuell weitere 450 Windräder in der Planung. „Ein schnellerer Ausbau der erneuerbaren Energien in Baden–Württemberg ist für uns für die kommenden Jahre ein wichtiges Anliegen“, sagt eine Sprecherin des Ministeriums. Um den Ausbau zu beschleunigen, hatte die Landesregierung 2021 die Einrichtung einer „Task Force Erneuerbare Energien“ beschlossen. Dieser sei es in den vergangenen Jahren gelungen, die Verfahrens– und Genehmigungszeiten für Windkraftanlagen von sieben auf dreieinhalb Jahre zu halbieren.

Und dennoch: Der Ausbau der Windenergie im Südwesten nimmt weiter nur langsam Fahrt auf, wie eine Analyse im Auftrag des Bundesverbands Windenergie und des Verbandes für Energieanlagenbau VDMA Power Systems zeigt. Zwischen Januar und Juni 2023 wurden landesweit acht neue Windkraftanlagen mit einer Gesamtleistung von 31 Megawatt errichtet. Damit belegt Baden–Württemberg im Ländervergleich den neunten Platz. Bayern landet auf dieser Liste mit einem Zubau von 18 Megawatt, verteilt auf fünf neue Windkraftanlagen an vorletzter Stelle. „Insbesondere in Süddeutschland stockt der Ausbau weiterhin“, sagte Bärbel Heidebroek, Präsidentin des Bundesverbands Windenergie, „aber auch in den führenden Ländern besteht deutlich Luft nach oben“. Es brauche in allen Ländern deutlich mehr Tempo.