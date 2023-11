Statistisches Landesamt

Alkoholmissbrauch: Fast 1400 Jugendliche im Krankenhaus

Verschiedene alkoholische Getränke stehen auf einem Tisch. (Foto: Silas Stein/dpa/Symbolbild )

Wegen Alkoholmissbrauchs sind im vergangenen Jahr in Baden-Württemberg fast 1400 Jugendliche im Krankenhaus behandelt worden. Das waren deutlich weniger als vor der Pandemie, wie das Statistische Landesamt am Montag in Stuttgart mitteilte.

