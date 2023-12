Alkoholisierter Mann aus sumpfigem Weiher gerettet

Ein stark alkoholisierter Mann hat sich in Wangen im Allgäu in einen sumpfigen Weiher nahe eines Wohngebietes verirrt und konnte nur mit Hilfe von Rettungskräften befreit werden. Der 27 Jahre alte Mann habe am Sonntag durch Schreie und die Lampe seines Mobiltelefons auf sich aufmerksam gemacht, wie die Polizei mitteilte. Demnach habe der Mann im tiefen Schilf und Sumpf unterkühlt und durchnässt auf einer Schilfbank verharrt. Ein mehrere Meter breiter Wassergraben trennte ihn vom Ufer. Ohne Hilfe habe er die Schilfbank im Landkreis Ravensburg nicht verlassen können. Angaben dazu, wie er in diese Lage geraten war, machte der Mann den Beamten nicht.